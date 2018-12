Ue, Salvini: farò di tutto per rinnovare asse Roma-Berlino

'Visti i problemi che ci sono in Francia, l'Europa puo' ripartire dal dialogo tra Berlino e Roma, non penso a riedizioni di un passato fallimentare per entrambi ma l'asse franco-tedesco' sta mostrando dei limiti, 'faro' di tutto per rinnovare un nuovo asse Roma-Berlino che riguarda le due principali potenze industriali del continente potra' dare slancio a un'Europa ferma'. Cosi' il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, in conferenza stampa con i corrispondenti esteri. 'La Lega lavora a un nuovo rinascimento europeo, non per distruggere o dividere ma per ridare vita a un sogno che in questi anni si e' infranto', ha sottolineato ancora Salvini.