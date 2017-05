Uk, gli istituti della City: "Per la Brexit due anni non bastano"

Error processing SSI file



ISTITUTI CITY INSISTONO, DUE ANNI PER BREXIT NON BASTANO

In caso di Brexit 'dura' due anni non basterebbero affinché banche e istituti finanziari della City possano concludere la riorganizzazione e ristrutturazione necessaria se si arrivasse ad una totale rottura delle relazioni tra Londra e Bruxelles. E' quanto emerge da un rapporto di Freshfields commissionato dalla società di consulenza TheCityUk. "Tra i manager è convinzione diffusa che due anni per negoziare gli accordi per l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue previsto dall'articolo 50 non saranno abbastanza né per il governo britannico che dovrà ridefinire le sue relazioni con l'Ue, né per i gruppi finanziari che dovranno riorganizzarsi e ristrutturare", si legge nel testo, secondo quanto riporta il 'Guardian'.

Pressing banche e organizzazioni finanziarie per un periodo transitorio aggiuntivo a partire dal 2019

Lo scenario contemplato è quello di un'uscita drastica di Londra dall'Unione da realizzarsi a partire entro marzo 2019, con l'abbandono del mercato comune e del passaporto europeo che permette alle società quotate alla borsa di Londra di operare automaticamente anche sui mercati finanziari degli altri paesi membri. Un periodo transitorio, a partire dall'uscita dall'Ue nel 2019, "sarebbe di reciproco beneficio sia per l'Ue che per il Regno Unito". Una richiesta questa avanzata da diversi esponenti della City per evitare il collasso.