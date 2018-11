Uk, il Labour di Corbyn nella bufera per casi di antisemitismo

Regno Unito: casi di antisemitismo tra i laburisti, polizia indaga

La polizia londinese sta indagando su presunti casi di antisemitismo attribuiti ad alcuni esponenti del partito laburista. Alla base dell'inchiesta, un dossier interno del partito, filtrato anonimamente, nel quale si riportano decine di episodi. "Un'indagine e' stata avviata rispetto ad alcune delle accuse contenute nella documentazione", ha fatto sapere Scotland Yard.

Le accuse di antisemitismo a Corbyn

Il leader dei laburisti, Jeremy Corbyn, è stato più volte accusato di antisemitismo: schierato apertamente con i palestinesi nel conflitto mediorientale, è finito nel mirino per una serie di fatti, come l'invito nel 2009 ad alcuni membri di Hamas ed Hezbollah a parlare al Parlamento, e il post su Facebook nel 2012 in cui criticava la decisione di rimuovere un murale di orientamento antisemita nell'est di Londra invocando la liberta' di espressione.