Uk, May non accontenta i vegani: la banconota da 5 sterline resta di plastica

THERESA MAY DELUDE VEGANI E GRUPPI RELIGIOSI: ANCHE LA BANCONOTA DA 10 STERLINE SARA' IN PLASTICA

Niente da fare per vegani, ambientalisti e gruppi religiosi. La banconota di plastica da 5 sterline resta in circolazione. Anzi, il governo di Theresa May è sulla buona strada per mettere in circolazione una nuova banconota da 10 sterline fatta sempre dello stesso materiale.

PROTESTA PER L'UTILIZZO DI GRASSI ANIMALI NELLE BANCONOTE DA 5 STERLINE

Vegetariani, vegani e gruppi religiosi avevano chiesto alla Banca d'Inghilterra di ritirare la nuova banconota da 5 sterline introdotta lo scorso settembre perché per la sua fabbricazione vengono utilizzati grassi animali. Ma la risposta della bnca è stata negativa: "Il ritiro delle banconote in polimero avrebbe implicazioni negative sulla strategia anti-contraffazione della Banca e minaccerebbe la continuità della fornitura di banconote al pubblico".

LA BANCA D'INGHILTERRA RESPINGE IL RICORSO

La banca ha speso 70 milioni di sterline per stampare le banconote, e ha detto che avrebbe dovuto spendere altri milioni per distruggere lo stock esistente e per sostituirlo. Niente da fare dunque per vegani e gruppi religiosi: la plastica, e il grasso animale, restano. Almeno fino alla nuova banconota da 20 sterline che sarà emessa entro il 2020.