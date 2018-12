Brexit, un sondaggio rivela: il 68% degli europei appoggia l’Europa

AUMENTANO I CITTADINI PRO-UE

Il 68% dei cittadini europei ritiene che l’appartenenza all’Unione sia positiva. E' questo il dato rilevato dal Eurobarometro attraverso interviste telefoniche di oltre 26mila persone in tutta Europa. Una percentuale in crescita dell’8% rispetto ad aprile di quest’anno, quando i cittadini fieri di appartenere all’Unione si fermavano a 60%. Un dato interessante soprattutto in vista delle europee.

LA BREXIT SPAVENTA I MODERATI

Ad influire sulla percezione dei cittadini europei è stata sicuramente lo spettro della Brexit. I numeri snocciolati dal governo britannico, ma anche dai sindacati e dalle associazioni di categoria ha dipinto una Gran Bretagna molto fragile. Gli ultimi dati hanno confermato che il paese, in caso di no deal, sarebbe entrato in una recessione molto pesante. Questo quadro a tinte fosche ha sicuramente spaventato molti cittadini europei moderati, che nonostante non risparmino critiche all’unione europea temono uno strappo con Bruxelles.

INCERTEZZA IN VISTA DELLE EUROPEE DEL 2019

È infatti la maggioranza degli intervistati ritiene che sia fondamentale un dibattito sul futuro dell’Unione in vista delle elezioni europee dell’anno prossimo. Una percentuale costantemente in crescita degli ultimi mesi. Segno che molti cittadini, ritengano il progetto europeo meritevole di essere salvato.