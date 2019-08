Ungheria, Orban più forte della Coca Cola. Ritirato lo spot gay friendly

Ungheria: Coca Cola ritira pubblicità che non piaceva a Fidesz

In Ungheria, la Coca Cola ha ritirato la pubblicità a sostegno dei diritti dei gay e Lgbt che non era piaciuta a esponenti del partito nazionalista Fidesz che ne avevano chiesto il boicottaggio. L'azienda ha comunque assicurato che la novità rientra nel calendario previsto e non è dovuta alla polemica.

"Zero zuccheri, zero pregiudizi". Lo slogan che ha fatto arrabbiare Orban

I manifesti della discordia, intitolati “Love Revolution”, erano stati affissi ai quattro angoli della capitale in vista di una dei festival più popolari e importanti che si celebra a Budapest, Sziget, che ha preso il via ieri, mezzo milione di partecipanti attesi. La pubblicità ritraeva coppie gay sotto lo slogan “zero zucchero, zero pregiudizi”, ma era stata subito criticata da alcuni esponenti di spicco del partito del premier Viktor Orbán.