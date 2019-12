Ursula prepara la rivoluzione banche. "Diminuirà il ruolo delle nazionali"

Von der Leyen vuole cambiare il ruolo delle banche europee

La Commissione lavorerà per completare l'Unione bancaria, riducendo il ruolo delle banche nazionali per creare una sicurezza più europea. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo al Parlamento europeo a Strasburgo.

Più integrazione sulle banche

"L'Euro è una valuta comune fondamentale come strumento di collaborazione - ha detto von der Leyen - ma dobbiamo creare i presupposti per una vera unione monetaria: dobbiamo completare l'unione dei capitali, le aziende, grandi e piccole, devono poter avere accesso al mercato dei capitali. L'unione bancaria deve diventare una realtà, in cui si riduce il ruolo delle banche nazionali per creare una sicurezza piu' europea. Non dobbiamo aspettare la prossima crisi per prendere misure urgenti in emergenza", ha concluso.