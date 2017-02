Usa-Ue, Trump cambia idea: "L'Europa é una cosa meravigliosa"

Trump a favore dell'Unione europea

Chi avrebbe mai pensato che Donald Trump, l'uomo che ha applaudito alla Brexit e ha fatto intendere di volere vedere la disgregazione dell'Unione europea sarebbe stato il primo a difenderla? Durante una intervista alla Reuters il presidente Usa ha definito l'Unione europea "una cosa meravigliosa". Ha poi aggiunto: "Penso sia una cosa stupenda, se loro sono felici lo sono anche io. Sono a favore dell'Unione".

Gli attacchi all'Unione europea

Appena pochi giorni fa il presidente Usa aveva avuto parole pesanti nei confronti di Bruxelles e nei rapporti con l'Unione pesa ancora la possibile nomina di Ted Mallock, euroscettico dichiarato, come ambasciatore Usa a Bruxelles. Trump aveva poi definito la Brexit una mossa geniale dichiarando che "gli inglesi sono stati molto furbi a mollare l'Unione europea".

Inversione a U per Trump

A che cosa é dovuta allora questo repentino dietrofront. Le motivazioni sono diverse. Primo, Trump si é accorto che la Russia non é poi questo grande partner, né affidabile né tantomeno amico. Sará per questo che lo stesso presidente, durante l'intervista alla Reuters, ha annunciato nuovi investimenti per ammodernare l'arsenale nucleare. Rimanendo in tema di sicurezza, l'amministrazione Trump si é accorta che l'Europa é un partner fondamentale per garantire la sicurezza dell'emisfero occidentale dalle minacce terroristiche e da quelle russe. Infine l'Ue é il primo partner commerciale degli States e sono molti gli imprenditori che hanno chiesto udienza a Washington per chiedere all'ex magnate del cemento di non mandare all'aria decenni di partnership economica profittevole.