Venezuela, ok della Lega alle sanzioni Ue a Maduro. Il M5s si astiene

Venezuela: Europarlamento chiede altre sanzioni contro governo Maduro

Il Parlamento europeo ha chiesto nuove sanzioni contro il regime di Nicolas Maduro in Venezuela, ribadendo il pieno sostegno per il "presidente legittimo a interim Juan Guaido". Nella risoluzione non vincolante, adottata con 455 voti a favore, 85 contrari e 105 astensioni, i deputati hanno chiesto al Consiglio di adottare sanzioni addizionali contro i responsabili delle violazioni dei diritti umani e della repressione, in particolare limitando la liberta' di movimento, congelando le attivita' e sospendendo i visti di alcuni membri del regime e dei loro stretti famigliari. L'Europarlamento comunque sostiene il dialogo condotto dalla Norvegia per uscire dall'attuale impasse, creando le condizioni per elezioni presidenziali libere, trasparenti e credibili.

Venezuela: ok Lega a risoluzione Ue, M5S astenuti

Lega e M5S hanno votato in modo contrapposto alla risoluzione sul Venezuela al Parlamento europeo. I leghisti hanno approvato il testo, mentre i pentastellati si sono astenuti. A votare a favore della risoluzione anche Pd, Forza Italia e Fratelli d'Italia.