Verhofstadt, salta la poltrona di presidente del Parlamento Ue

Figuraccia Verhofstadt, addio Presidenza Parlamento Ue

Per Guy Verhofstadt, leader dell'Alde, é sempre piú difficile immaginarsi alla guida del Parlamento europeo. Gli ammiccamenti con i 5 Stelle e il successivo gran rifiuto del gruppo Liberale ora rendono quasi impossibile per l'ex premier belga proporsi come alternativa credibile a Tajani e Pittella.

Corsa a tre per la Presidenza del Parlamento europeo

Martedì prossimo la Plenaria del Parlamento Ue deve infatti decidere chi sará il nuovo presidente che prenderà il testimone da Martin Schulz. Il partito popolare schiera Antonio Tajani, eurodeputato di Forza Italia. Mentre il gruppo S&D Gianni Pittella, del Pd e giá capogruppo a Strasburgo. Ma a causa dei veti incrociati nessuno dei due candidati ha la forza per imporsi sull'altro. Si é dunque in una fase di stallo e di questa situazione si sarebbe potuto avvantaggiare Verhofstadt.

Per Verhofstadt sarebbe bastato attendere

Il leader dei liberali era infatti considerato una persona equidistante da entrambi gli schieramenti. Un centrista in grado di garantire una guida stabile e moderata dell'Eurocamera. Dell'ex premier belga erano apprezzate la passione, ma anche la capacitá di mediare e di trovare soluzioni condivise. Tra i due litiganti il terzo a godere poteva essere proprio Verhofstadt.

L'apertura a Grillo costa all'Alde la presidenza del Parlamento Ue

Ma l'avventura con Beppe Grillo gli é costata cara. Il leader dei liberali voleva imbarcare il Movimento 5 Stelle per rafforzare la sua posizione. Con i grillini l'Alde sarebbe diventata la terza forza dell'Eurocamera. Ma la rivolta della base del partito ha mandato tutto in fumo. Dai francesi ai danesi, almeno sei delegazioni si sono schierate contro Grillo e Casaleggio. E per di piú Verhofstadt é stato accusato di aver portato avanti una trattativa segreta per un suo tornaconto personale. Il tentativo di imbarcare un partito che nulla ha a che fare con gli ideali liberali ed europeisti dell'Alde. Verhofstadt ha cosí dovuto fare un passo indietro e rimangiarsi l'accordo con Grillo. Una figura da cioccolataio che difficilmente potrá togliersi di dosso e che ne pregiudicherà per sempre il futuro a Strasburgo.