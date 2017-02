Vertice di Malta, Gentiloni incassa i complimenti per l'accordo con la Libia

Vertice Malta, Gentiloni incassa il plauso Ue

Vertice a Malta dei leader europei riuniti per discutere come affrontare la crisi dei migranti provenienti dal nord Africa. "Mai preso tanti complimenti in vita mia in un contesto europeo. Tutti mi dicevano 'bravi, come avete fatto'. Non é stato semplice, il presidente Serraj sará esposto a critiche perché c'é sempre il tema di cedere sovranitá", ha detto il presidente del consiglio, Paolo Gentiloni, durante la conferenza stampa seguita al vertice dei leader Ue a Malta.

Gentiloni: quello che si fa per l'Africa é grazie Italia

"Sull'Africa, il poco o tanto che si fa in Europa, si fa per iniziativa dell'Italia. Abbiamo presentato lo scorso anno il Migration Compact, combattuto abbastanza gagliardamente per arrivare a ottenere un intervento su una serie di Paesi Africani, ci sono in ballo diverse centinaia di milioni, a questi si aggiungeranno investimenti di singoli Paesi, ad esempio Francia e Italia", ha chiarito il premier.

"Oggi é stato fatto un passo avanti sul piano dell'intervento dell'Unione europea, in Libia e Africa. Questo ci riguarda ed é un passo avanti, quello importante é stato compiuto ieri, ma oggi non é irrilevante che l'Unione europea lo arricchisca di altri interventi", ha dichiarato il premier che poi ha aggiunto: "Il rischio é che la situazione attuale si protagga. Se uno fa un giro nei campi che ci sono il Libia sa che le condizioni sono tali da doverci lavorare. L'idea é quello di rendere le condizioni umane e i diritti delle persone piú coerenti con i nostri principi e valori di civilta'".

Gentiloni: la discussione sulla Nato non incrinerá i rapporti con gli Usa

"Io penso che all'Unione Europea convenga metterla in positivo" con Trump: "Da un lato c'é l'Alleanza Atlantica, le discussioni sugli apporti ai bilanci della Nato, ma sono fiducioso che questo non incrinerá i rapporti tra le due sponde dell'Atlantico", ha detto il presidente del consiglio da Malta. "Dall'altra c'é la domanda che l'Unione Europea deve porre a se stessa. Se puó svolgere un ruolo di un certo interesse, piú profilato e rilevante di quello svolto finora", ha aggiunto Gentiloni. "Se sará confermata una impostazione che emerge da alcune prese di posizione che privilegiano la dimensione interna, l'Europa deve chiedersi come porsi di fronte a questa sfida. Ciascuno per sé? Oppure non é l'occasione questa per l'Unione Europea per essere uniti e impegnati sul terreno della difesa. Si sono fatti alcuni passi avanti, tra alcuni Paesi se ne possono fare di migliori".

Conti pubblici, Gentiloni: non rischiamo una procedura di infrazione

Dal vertice Ue di Malta Gentiloni ha affrontato anche il tema dei conti pubblici italiani e della letterina di Bruxelles sulla correzione del deficit. "Non credo che ci siano elementi che vanno in questa direzione: siamo circondati da Paesi in procedura di infrazione e non mi sembrano imbarazzatissimi. Ma non credo che l'Italia corra questi rischi".