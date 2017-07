Via della Seta, Mortara (Pavia) porta d'Europa.Qui arrivano i treni dalla Cina

LA PORTA D'EUROPA PER LA VIA DELLA SETA CINESE? E' A MORTARA

La porta dell'Unione Europea per la Via della Seta cinese? E' a Mortara, provincia di Pavia. E' stato infatti creato un nuovo collegamento dal polo intermodale di Mortara al polo logistico Hi-tech Park di Chengdu, capoluogo della provincia cinese del Sichuan, che conta 15 milioni di abitanti e si conferma principale centro di scambio della Repubblica Popolare Cinese. Il tutto sarà effettuato da un treno, che una volta alla settimana e in circa 18 giorni trasporterà le merci dalla Lombardia alla Cina, percorrendo così i 10.800 chilometri che separano i due Paesi.

Accordo tra il Polo intermodale di Mortara e il colosso cinese Changju Logistic

Il progetto porta le firme dell'importante Polo Intermodale di Mortara e del colosso cinese Changjiu Logistic, il quale ha deciso di puntare sul trasporto ferroviario in quanto più veloce rispetto a quello marittimo e più economico rispetto a quell'aereo (i costi si ridurrebbero di circa un quarto). Tale accordo non solo genererà importanti effetti positivi su alcuni settori, come moda, arredamento, design, alimentare e automotive, ma soprattutto rappresenterà un fondamentale canale di comunicazione per l'import-export della Cina e dell'Italia.

DA MORTARA A CHENGDU IN TRENO IN 18 GIORNI

A tal riguardo, dai dati emersi dalla collaborazione tra il Centro di Ricerca sulla Logistica della Liuc Università Cattaneo e il Dipartimento di Ricerca di World Capital, risulta che in Lombardia vengono effettuate oltre il 50% delle operazioni doganali italiane. Per quanto riguarda l'import, si registrano 3,3 milioni di operazioni (59,9%), mentre per l'export vengono stimate 6 milioni di operazioni, ovvero il 51,1%. ''Noi di World Capital, come consulenti immobiliari ed esperti del settore logistico, siamo felici di assistere a tale intensificazione dei rapporti tra il nostro Paese, l'Italia, e la Repubblica Popolare Cinese. - dichiara Neda Aghabegloo, Responsabile Dipartimento di Ricerca di World Capital - Non a caso, proprio in Cina, paese dinamico e ricco di opportunità, abbiamo deciso di sviluppare la nostra attività con uffici nelle città di Pechino, Shanghai e Chongqing".