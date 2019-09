Visegrad insiste sull'allargamento: "Includere Balcani occidentali". La mappa

UE: GRUPPO DI VISEGRAD, SERVE RAPIDO ALLARGAMENTO A BALCANI OCCIDENTALI

Il Gruppo di Visegrad, Repubblica ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia, ha chiesto un rapido allargamento dell'UE ai Balcani occidentali, il migliori sistema - per i quattro paesi - per promuovere sicurezza, democrazia e prosperità nella regione. "Sicurezza nei Balcani occidentali significa sicurezza per l'Europa", ha dichiarato il premier ceco Andrej Babis durante una conferenza stampa dei quattro premier del Gruppo di Visegrad al termine di un vertice con i paesi dei Balcani occidentali. Babis ha quindi espresso l'auspicio di un inizio quest'anno dei negoziati di adesione per Albania e Macedonia del Nord.

VISEGRAD VUOLE L'ALLARGAMENTO ALLA SERBIA

Sul vertice ha pesato la richiesta avanzata dal presidente ceco Milos Zeman, favorevole a ritirare il riconoscimento del Kosovo, richiesta che ha spinto Pristina a cancellare la sua partecipazione al summit. Nel corso di una visita a Berlgrado, Zeman ha assicurato che intende sottoporre la questione all'attenzione del governo e del parlamento cechi: uno stato i cui massimi leader sono criminali di guerra non dovrebbero appartenere alla comunità dei paesi democratici, ha affermato. Ma il premier Babis ha già detto che non vede motivo per modificare la sua posizione in materia.