Von der Leyen, fondo sovrano da 100 miliardi per sfidare i colossi Usa e Cina

Ue: nel programma von der Leyen un fondo sovrano da 100 Mld

Il programma della nuova presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, potrebbe contenere un fondo sovrano europeo da 100 miliardi di euro per promuovere i "campioni" industriali dell'Ue contro i rivali americani e cinesi. E' quanto rivela il sito Politico.eu sulla base di un documento di 173 pagine, che dovrebbe costituire la base per il programma della Commissione presieduta da von der Leyen. Il fondo - chiamato "European Future Fund" - dovrebbe utilizzare risorse dal bilancio comunitario per raccogliere almeno 100 miliardi di euro di finanziamenti pubblici e privati da investire direttamente nel capitale delle imprese europee.

La sfida di von der Leyen a Usa e Cina

"L'emergere e la leadership di concorrenti privati non-Ue, con mezzi finanziari senza precedenti, ha il potenziale di obliterare le dinamiche innovative e la posizione industriale dell'indutria Ue in alcuni settori", dice il documento citato da Politico.eu. Tra i rivali dell'Ue vengono citati Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Baidu, Alibaba e Tencent. Il documento contiene altre misure, come un quadro più semplice per adottare dazi in caso di guerra commerciale da parte degli Stati Uniti. Una delle proposte nei confronti della Cina sono misure più stringenti per impedire alle imprese cinesi di partecipare alle gare d'appalto in Europa se ricevono un livello eccessivo di sussidi dal governo di Pechino. Tra le altre idee ci sono un'assicurazione contro la disoccupazione da adottare entro 100 giorni dall'entrata in funzione della nuova Commissione, regole più stringenti per i social network e la pubblicità politica su internet e l'installazione di alveari sui palazzi pubblici nell'Ue.