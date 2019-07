Von der Leyen, Meloni verso il sì. M5s mani libere, il dilemma della Lega

Ue: Von der Leyen tesse tela del voto, dilemma Lega

La settimana più lunga di Ursula von der Leyen è iniziata. La presidente designata della Commissione e' da ieri a Bruxelles per tessere la tela politica che la porterà al voto della plenaria del Parlamento europeo martedi' prossimo, quando l'assemblea di Strasburgo si esprimerà a maggioranza e con voto segreto per approvare o respingere la nomina decisa dai leader nella lunga maratona negoziale della settimana scorsa. Il voto non e' scontato, in una partita in cui la politica europea si intreccia con gli equilibri interni dei vari governi. Italia compresa. Formalmente la ministra tedesca ha bisogno di 375 voti per succedere a Jean Claude Juncker alla guida dell'esecutivo Ue. Ma politicamente quella soglia è troppo risicata e il rischio è quello di partire con una legittimazione troppo fragile.

La costellazione del voto per Von der Leyen

Il voto dei Popolari, seppur con qualche mal di pancia, appare scontato. I socialisti invece sono spaccati: i socialdemocratici tedeschi, almeno per il momento, voteranno quasi certamente contro, cosi' come altre delegazioni socialiste soprattutto del nord Europa. No anche dai laburisti britannici, mentre gli olandesi, seppur bruciati dallo stop a Frans Timmermans, sono piu' dialoganti. Un via libera dovrebbe arrivare anche dal Pd e dagli spagnoli. I liberali non si sono ancora espressi, ma data l'impronta 'macroniana' del pacchetto nomine deciso dal summit dei capi di Stato e di governo, è scontato immaginare che daranno il loro via libera.

I Conservatori e Riformisti della Meloni pronti a votare il sì

Una sopresa potrebbe arrivare dai Conservatori e Riformatori dell'Ecr, il gruppo in cui siedono i 'Fratelli d'Italia' di Giorgia Meloni e che non fa parte della 'maggioranza europeista' su cui potenzialmente dovrebbe fondarsi la legislatura. "Aspettiamo di sentire cosa ci dirà e poi decidiamo", spiega un eurodeputato. Se la delegazione più grossa della famiglia conservatrice, i polacchi del PiS, sponsor in Consiglio della designazione della von der Leyen per la sua posizione molto critica sulla Russia, dovessero decidere per il ''sì', sarebbe certamente un fatto politicamente rilevante e potrebbe pesare sul prosieguo dell'intera legislatura. Intanto, mentre a Bruxelles si negozia, anche la politica italiana ragiona sul da farsi. Sabato scorso Giuseppe Conte ha pubblicamente invitato gli eurodeputati di Lega e M5s ad esprimersi a favore della presidente designata: in ballo c'è il negoziato sul nome del commissario (e sul peso del portafoglio) che il governo punta a ottenere nella trattativa con Bruxelles. Un voto favorevole dei due azionisti di maggioranza del governo alla Von der Leyen, è il ragionamento del presidente del Consiglio, sarebbe certamente una carta importante da giocare al momento della scelta e rafforzerebbe di certo l'Italia.

M5s con le mani libere, il dilemma della Lega

Ma mentre i 5 Stelle hanno le mani più libere e potrebbero far convergere i loro 14 voti su von der Leyen (i pentastellati hanno appoggiato fin da subito la linea Conte sulle nomine e non hanno un gruppo parlamentare cui rendere conto), la Lega è più in difficoltà. Il dilemma non è semplice: appoggiare von der Leyen smentendo di fatto la critica all'Europa franco-tedesca e sconfessando la posizione del gruppo sovranista? Oppure votare contro, indebolendo cosi' la posizione del governo italiano nella trattativa sul commissario, che la Lega stessa intende portare a casa? I parlamentari del Carroccio non hanno ancora deciso, il capogruppo di Identita' e Democrazia, Marco Zanni, dopo una prima presa di posizione ufficiale molto rigida ('voteremo no'", aveva detto a caldo), prende tempo. "Non voteremo a favore a scatola chiusa, vedremo da qui al 16 luglio valutando sia in termini di programma che di squadra". Insomma la porta della Lega resta socchiusa, ma rischia di aprire una crepa nel fronte sovranista. Tutte le altre forze del gruppo Identita' e Democrazia infatti, a cominciare dai francesi del Rassemblement National di Marine Le Pen, salvo colpi di scena clamorosi voteranno 'no'.