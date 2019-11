Von der Leyen impone pari retribuzione tra sessi. Ma trema per la Romania

Ue: von der Leyen, misure vincolanti per pari retribuzione uomini-donne

"Le donne guadagnano in media il 16% in meno rispetto agli uomini. E' scritto nei trattati europei di 60 anni fa, ma la parità di retribuzione per lo stesso lavoro non è ancora una realtà. Ecco perché presenterò delle misure per introdurre misure vincolanti di remunerazione. Dobbiamo dare uguali diritti a donne e uomini". Lo scrive su Twitter la presidente eletta della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

von der Leyen aspetta il voto di fiducia in Romania

Ma nel frattempo la presidente eletta trema per quanto accade oggi a Bucarest. Il parlamento della Romania è infatti chiamato a votare la fiducia al nuovo governo di Ludovic Orban. La riunione plenaria avrà inizio alle ore 14. Orban presenterà il programma di governo e la lista dei ministri, a cui farà seguito una discussione parlamentare e il voto di fiducia. In caso di mancata fiducia l'insediamento della von der Leyen sarebbe certamente rinviato almeno a gennaio 2020, con Juncker che rimarrebbe dunque in carica ancora due mesi. In caso invece di via libera il governo rumeno dovrebbe nominare il commissario e presentarlo nella giornata di domani.