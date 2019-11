Von der Leyen, ok del Consiglio Ue alla lista dei commissari senza Londra

Ue: ok Consiglio a lista commissari senza nome del Regno Unito

Il Consiglio Ue, come previsto, ha formalmente dato il via libera alla lista dei nomi che faranno parte della prossima Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen. Tra i nomi, cosi' come racconandato venerdi' scorso dagli ambasciatori dei 27, non figura il commissario del Regno Unito. Il via libera del Consiglio apre la strada al voto del Parlamento europeo sulla Commissione Ue, in programma per mercoledì prossimo a Strasburgo. In caso di approvazione della plenaria l'esecutivo comunitario iniziera' il proprio mandato il primo dicembre.

Voto decisivo sulla Commissione Von der Leyen mercoledì 27

Il Trattato sull'Ue prevede che la lista dei commissari venga adottata dal Consiglio, d'intesa con la presidente eletta della Commissione, la quale ha approvato la lista il 21 novembre. La lista dei 27 componenti della Commissione non include, come previsto, il commissario britannico, che il primo ministro Boris Johnson, impegnato nelle prossime elezioni politiche, non ha nominato, perché temeva di perdere voti. Dopo l'approvazione del Parlamento, la Commissione viene nominata dal Consiglio Europeo, a maggioranza qualificata.