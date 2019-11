Von der Leyen, ok il 1° dicembre. Verso la Commissione a 27 senza Londra

Ue, verso ok dei 27 alla Commissione senza Regno Unito

La Commissione von der Leyen si insedierà il 1 dicembre con 27 commissari, senza quello britannico. E' questa la decisione attesa che dovrebbe arrivare al termine della riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 Stati membri che dovrebbero dare via libera a un documento in cui si stabilisce appunto che il nuovo esecutivo Ue potra' partire senza il rappresentante del Regno Unito. Londra, nei cui confronti la Commissione ha aperto una procedura di infrazione, teoricamente ha tempo fino a questa sera a mezzanotte per indicare un suo nome, ma è scontato che non lo farà. La contromossa di Bruxelles è stata quella di mettere a lavoro l'ufficio giuridico del Consiglio che ha predisposto un testo che permette alla Commissione di insediarsi comunque. Anche senza il commissario indicato da Downing street.

Von der Leyen può entrare in carica il 1° dicembre

La riunione degli ambasciatori esaminerà il testo del documento e raccomanderà al prossimo Consiglio utile (quello Sviluppo previsto per lunedi prossimo) l'adozione formale. Per ottenere il via libera è necessaria una maggioranza qualificata di almeno 15 stati membri, soluzione che sembra a portata di mano. La decisione degli ambasciatori è stata in parte anticipata ieri dal presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, che ha annunciato il 'voto di fiducia' dell'Eurocamera alla Commissione von der Leyen per mercoledi prossimo durante la seduta plenaria di Strasburgo.