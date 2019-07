Von der Leyen, i Verdi voteranno contro. E si inizia a pensare a un piano B

Ue: Verdi annunciano voto contro von der Leyen

I due copresidenti dei Verdi all'Europarlamento, Ska Keller e Philippe Lambert, hanno annunciato il voto contrario del loro gruppo per la conferma di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione. "Le dichiarazioni di Ursula von der Leyen sono state deludenti. Non abbiamo sentito proposte concrete, sia sullo stato di diritto che sul clima", ha spiegato Keller: "Non vediamo come sia possibile il cambiamento con questo candidato". Secondo Lamberts, "von der Leyen semplicemente non e' un presidente della Commissione che il gruppo dei Verdi puo' sostenere".

Von der Leyen, si vota martedì. Ma non convince, si cerca un piano B?

Il voto del Parlamento europeo sull'elezione di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione si terrà martedì prossimo, 16 luglio, durante la seduta plenaria dell'Eurocamera a Strasburgo. Lo ha deciso la conferenza dei presidenti dei gruppi. La seduta inizierà alle 9 di mattina e il dibattito andrà avanti fino alle 12,30. Il voto dell'aula riunita in seduta plenaria è fissato per le ore 18. Nelle scorse ore viste le difficoltà era addirittura circolata la voce che il voto potesse slittare a settembre o comunque dopo l'estate anche per dare il tempo di individuare un piano B qualora l'esito fosse negativo. Il tempo non ci sarà ma forse la necessità di trovare un piano B resterà comunque.