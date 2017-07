Xylella, ultimatum Ue: o eradicate gli alberi oppure sanzioni

Un olivo colpito dalla Xylella ad Ostuni

Eradicate gli olivi malati oppure sarete deferiti alla Corte di giustizia europea. E' questo il senso dell'avviso motivata che Bruxelles ha inviato oggi all'Italia per intervenire sul caso Xylella. Ad oggi, dice la Commissione, non esistono cure al batterio che sta disseccando gli olivi del Salento. Per questo non c'é alternativa all'eradicazione e alla distruzione delle piante se non si vuole che l'epidemia si diffonda. Ma, ricorda la Commissione, l'Italia ha agito tardi e male nel contenere i focolai che ora si stanno espandendo.

La Commissione avverte l'Italia: rischiate la Corte di giustizia

La Commissione europea ha inviato oggi un "avviso motivato" all'Italia perche "le autorita' non agiscono contro la diffusione del batterio della Xylella fastidiosa che colpisce gli ulivi in Puglia. E' il secondo passo della procedura di infrazione avviata nel dicembre 2015 e gia' rinnovata nel luglio del 2016 Secondo quanto indicato da Bruxelles, si sarebbero dovute sradicare tutte le piante infette e ora l'Italia ha due mesi per rispettare gli obblighi di affrontare la situazione, altrimenti sara' deferita alla Corte di giustizia.