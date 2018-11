AGNES: RIMUOVI IL DOPPIO MENTO SENZA BISTURI

Si tratta di una nuova tecnologia chiamata Agnes che funziona a radiofrequenza con elettrodi e permette già dalla prima seduta di risolvere il problema del doppio mento.

Si può usare su tutti i tipi di pelle in modo non invasivo ma assolutamente efficace.

Agnes è in grado di sciogliere il grasso presente nel doppio mento e al tempo stesso permette ai tessuti di riaccollarsi nell’area trattata.

Questa radiofrequenza ad elettrodi permette al paziente di ritornare alla vita quotidiana immediatamente dopo il trattamento in quanto lascia segni poco visibili facilmente copribili con il make up.

Come avviene il trattamento:

Una volta fatto accomodare il paziente sul lettino in posizione supina, il medico segna con una penna dermografica la zona da trattare, in questo caso quella del doppio mento, e dopo una breve anestesia locale si passa al trattamento vero e proprio.

A questo punto inizia la terapia che consiste nell’appoggiare sulla zona in cui è presente l’adipe il primo elettrodo che dà avvio al processo di scioglimento del grasso.

Nella seconda fase del trattamento si utilizza un differente elettrodo che permette ulteriormente di potenziare l’effetto di scioglimento del grasso e al tempo stesso determina un riaccollamento dei tessuti.

Agnes è sicuro, efficace e duraturo.



I risultati sono eclatanti:

Cancella il doppio mento Dona tono nei contorni del volto e del collo Ringiovanisce la pelle

Durata del trattamento:

La seduta dura circa 30 minuti, è da ripetere nel caso in cui sia presente una grande quantità di adipe nel doppio mento.

I risultati si mantengono e il fastidioso grasso presente nel doppio mento non ritorna più.

Costo della cura Agnes:

1 seduta a euro 1.100,00