AIM Italia raggiunge quota 115. Oggi il debutto di Maps S.p.A. in Borsa

Con l’ingresso di Maps S.p.A. diventano 115 le aziende quotate sul mercato AIM Italia dedicato alle piccole e medie imprese.

Borsa Italiana ha dato il benvenuto su AIM Italia a Maps S.p.A., PMI innovativa attiva nel settore della digital transformation, attraverso la progettazione, produzione e distribuzione di software per l’analisi dei big data, necessari alle realtà aziendali per la pianificazione delle attività.

Con una raccolta di 3,5 milioni di Euro, un flottante del 23,78% (26,54% in caso di esercizio integrale dell’opzione Greenshoe) e una capitalizzazione pari a circa 16,2 milioni di Euro, Maps S.p.A. è stata assistita da BPER Banca in qualità di Nominated Advisor, Global Coordinator e Specialist dell’operazione. Il valore della produzione del 2017 ammonta a 14,7 milioni di Euro.

“La quotazione in Borsa si conferma uno strumento molto importante per le PMI dinamiche e competitive in cerca di capitali per finanziare la crescita e i progetti di sviluppo”, ha commentato Barbara Lunghi, Responsabile Primary Markets di Borsa Italiana, in occasione dell’inizio delle negoziazioni. “Crediamo che l’accesso al mercato dei capitali rappresenti per Maps un’opportunità importante per accelerare il proprio percorso di crescita e innovazione, per consolidare il suo posizionamento distintivo e strutturarsi al meglio per affrontare le importanti sfide a livello domestico e internazionale”.

Marco Ciscato, Presidente e fondatore di Maps S.p.A, ha dichiarato: “La quotazione raggiunta oggi ci rende orgogliosi e premia lo sviluppo che ci ha caratterizzato in questi anni, rappresentando una tappa del nostro percorso di crescita e non un punto di arrivo. Continueremo la nostra attività a supporto della digital transformation dei nostri clienti, sfruttando le potenzialità del mercato in cui operiamo, consapevoli che la quotazione potrà generare ulteriore valore per i nostri azionisti in termini di migliore governance, trasparenza e visibilità”.