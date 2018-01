Aler, casa occupata restituita ad anziana assegnataria



Sei senegalesi sono stati sfrattati e l’appartamento è stato restituito alla legittima assegnataria. Soddisfatto Angelo Sala, il Presidente di Aler Milano: "Il tema delle occupazioni abusive deve essere affrontato con grande impegno e sinergia tra tutte le Istituzioni, nessuno escluso. Se qualcuno vuole fare melina rispetto a questo fenomeno, non trova questa Presidenza assolutamente disponibile"



ANGELO SALA - “Sono soddisfatto del lavoro svolto oggi dalle Forze dell’Ordine e dai tutor di Aler Milano che hanno eseguito lo sfratto dei 6 senegalesi e restituito l’appartamento alla legittima assegnataria. Tutto il mio apprezzamento va al Prefetto, al Questore e a tutte le Forze dell’Ordine”. Così ha commentato il Presidente di Aler Milano, Angelo Sala.



“Il tema delle occupazioni abusive - ha sottolineato Sala - deve essere affrontato con grande impegno e sinergia tra tutte le Istituzioni, nessuno escluso. Se qualcuno vuole fare melina rispetto a questo fenomeno, non trova questa Presidenza assolutamente disponibile. Lo sfratto di oggi deve essere il modus operandi per il futuro. Tutti i nuovi occupanti abusivi vanno assolutamente allontanati. Quella odierna è la dimostrazione che, quando le Istituzioni collaborano, Aler Milano c’è”.