Alitalia, Fs ha scelto i Benetton ma Di Maio non fa sconti su Autostrade

Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane in data odierna, valutate le conferme di interesse pervenute, ha individuato Atlantia quale partner da affiancare a Delta Air Lines e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'operazione Alitalia. Lo si legge in una nota Fs. "FS Italiane - prosegue - inizierà a lavorare quanto prima con i partners individuati per condividere un Piano industriale e gli altri elementi dell'eventuale offerta".

Il post su Facebook del vicepremier Di Maio dopo la scelta di Fs del nuovo partner di Alitalia

Sulla revoca della concessione ad Autostrade non indietreggiamo di un solo centimetro!

Alitalia è la nostra compagnia di bandiera, sono i nostri aerei, sono i nostri lavoratori. Io non canto mai vittoria prima di vedere le carte e un serio piano industriale, perché non faccio campagna elettorale sulla pelle delle famiglie e delle persone. Ma oggi possiamo dire di aver posto le basi per il rilancio di Alitalia! E lo possiamo dire a gran voce perché avevamo ereditato una situazione disastrosa, cominciata con il vecchio governo Berlusconi e portata avanti dal Pd. Noi siamo riusciti a trovare una soluzione e questo è un grande risultato.

Un grande risultato raggiunto dopo settimane di lavoro intenso. Mentre qualcuno oggi si prendeva un caffè al tavolo e recitava la solita parte, qui abbiamo fatto la differenza.

Detto questo, il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato, che è autonomo, ha scelto Atlantia come quarto partner del consorzio della nuova Alitalia. Erano arrivate altre offerte, ma hanno scelto Atlantia. Nessun pregiudizio, già lo avevo detto, anche perché lo Stato continuerà ad avere la maggioranza assoluta dell’azienda e quindi anche il controllo della newco. Era questo l’obiettivo che si era fissato il governo.

Sia chiara una cosa però: niente e nessuno cancellerà i 43 morti del Ponte Morandi. Niente e nessuno cancellerà il dolore delle loro famiglie. Sulla revoca della concessione ad Autostrade non indietreggiamo di un solo centimetro! Andiamo avanti. Meno parole, più fatti!

Alitalia: escluse le offerte di Toto, Lotito ed Efremovich

La scelta del consiglio di amministrazione di Fs, che ha individuato Atlantia quale partner per l'operazione Alitalia, esclude di fatto le altre tre offerte pervenute ieri, ovvero quelle del Gruppo Toto, di Claudio Lotito e del patron Avianca German Efremovich.



Alitalia: Toto, prendiamo atto, convinti valore nostro Piano - "Prendiamo atto della decisione odierna presa dal cda di Fs restando convinti del valore delle nostre linee guida di Piano presentate, basate sulla crescita e sullo sviluppo di Alitalia nel medio e lungo termine". Cosi' il Gruppo Toto commenta la decisione di Fs di scegliere solo Atlantia per l'operazione Alitalia.

Fassina (Leu), Di Maio riferisca in Parlamento

"Come atteso, il Cda di FS ha individuato i partner per il consorzio per la newco Alitalia. È ancora assente un piano industriale compiuto, ma è evidente che i partner individuati non appaiono adeguati a dare credibilità alla strategia di rilancio promessa e necessaria. Chiediamo al ministro Di Maio di venire al più presto in Parlamento a riferire. Meglio un ulteriore rinvio che accrocchi estemporanei". E' la posizione che da Leu arriva da Stefano Fassina.

"La presenza pubblica maggioritaria prevista per la compagine azionaria della nuova Alitalia - prosegue Fassina - è condizione necessaria per il suo rilancio strutturale, ma non è sufficiente. L’impegno di Delta per dimensione finanziaria e per rotte messe a disposizione sembra finalizzato soltanto a evitare il passaggio della nostra compagnia a Lufthansa e il rafforzamento di un competitor. Il coinvolgimento di Atlantia, l'altro socio privato, risulta più strumentale che convinto. Tale quadro ha serissimi rischi di determinare subito esuberi occupazionali e tagli alle condizioni del lavoro e, in un breve tempo, l'ennesima crisi". "Senza investimenti consistenti nel lungo raggio, anzi con il taglio di aerei e rotte, è impossibile raggiungere condizioni di sostenibilità finanziaria strutturale, conclude Fassina.

Renzi, dopo quanto detto sui Benetton come fanno Di Maio e Toninelli a non vergognarsi?

Il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, scrive su Facebook che "quindi il gruppo Benetton gestira' Alitalia. Ottima scelta in termini di qualita' del management e di solidita' dell'investitore. Ma dopo tutto quello che hanno detto dei Benetton, come fanno Di Maio e Toninelli a non vergognarsi? Sono semplicemente ridicoli".

ORLANDO, 'PER GOVERNO ATLANTIA VA BENE PER AEREI MA NO PER COSTRUIRE PONTE'

"Secondo il governo, Atlantia non può ricostruire un ponte ma può gestire una compagnia aerea". Lo scrive su twitter il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando.