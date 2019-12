Alkemy passa da AIM Italia al segmento STAR di Borsa Italiana

Borsa Italiana dà oggi il benvenuto ad Alkemy tra le 77 società quotate sul segmento STAR di MTA, dedicato alle medie imprese che si impegnano a rispettare requisiti di eccellenza in termini di trasparenza, corporate governance e liquidità

Il Gruppo Alkemy gestisce ampi progetti di trasformazione tecnologica e digitale in logica end – to – end, fornendo assistenza a favore di imprese di medio grandi dimensioni, italiane e straniere, attive in tutti i principali settori di mercato.

Alkemy, quotata su AIM Italia a dicembre 2017, rappresenta la tredicesima società che effettua un passaggio di mercato da AIM Italia a MTA.

Alkemy è stata assistita da Intermonte in qualità di Sponsor.

Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato a riguardo: “Con piacere celebriamo oggi il passaggio di Alkemy da AIM Italia al segmento STAR, a testimonianza di un approccio graduale al mercato dei capitali, che le società possono intraprendere sui mercati di Borsa Italiana. Siamo certi che Alkemy potrà beneficiare di una più ampia platea di investitori internazionali e accrescere la propria attrattività e competitività nel settore in cui opera.”