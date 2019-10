Alleanza Assicurazioni: in piazza con CRI per insegnare le manovre salvavita

In occasione del “World Restart a Heart Day”, giornata mondiale di sensibilizzazione sull’arresto cardiaco, che si celebra oggi 16 Ottobre, Alleanza Assicurazioni dà il suo sostegno alla Croce Rossa Italiana per la campagna “La Scuola del Cuore”: 8.000 magliette distribuite tra tutti i Comitati CRI di tutta Italia.

Alleanza Assicurazioni punta a crescere sulla protezione della Salute delle famiglie, un business ad alto valore sociale. L’iniziativa di sostegno alla Croce Rossa Italiana è stata lanciata oggi con un grande evento, al quale hanno partecipato 500 ragazzi delle scuole medie di Milano per insegnare la rianimazione cardio-polmonare.

Dalle 9 di questa mattina Piazza Sempione si è colorata di rosso e, con la presenza di alcuni testimonial quali l’attrice Francesca Cavallin, l’influencer volontario CRI Riccardo Tosi e lo scrittore-blogger Andrea Caschetto, i ragazzi sono stati coinvolti in un momento educativo e ludico. Ogni ragazzo ha indossato una maglia rossa, donata da Alleanza Assicurazioni, e ricevuto in dono un manichino con cui effettuare, a ritmo di musica, le manovre salvavita.

All’evento è intervenuto anche Gabriele Cicchetta, un giovane volontario CRI che, grazie alla conoscenza delle manovre, ha salvato la vita al bidello della sua scuola.

In 117 piazze di tutta Italia, i Comitati CRI hanno dato vita a iniziative analoghe. “La Scuola del Cuore” proseguirà, poi, fino alla fine dell’anno scolastico con progetti dedicati in tutta Italia, per divulgare l’importanza delle manovre Salvavita nella popolazione giovanile.