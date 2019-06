Amianto, assolti in appello ex vertici e manager di Fiat, Alfa Romeo e Lancia

Gli ex vertici e manager di Fiat, Alfa Romeo e Lancia, imputati ed indagati per una quindicina di casi di operai morti per forme tumorali provocate dall'esposizione all'amianto negli stabilimenti dell'Alfa Romeo di Arese, sono stati assolti in appello a Milano.

I giudici oggi hanno confermato l'assoluzione decisa dal Tribunale per l'ex ad di Fiat Auto Paolo Cantarella, per l'ex presidente Fiat Giorgio Garuzzo, per l'ex presidente di Lancia Industriale Pietro Fusaro e per altri due ex ad di Alfa Romeo.