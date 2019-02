Anac, Davigo per il dopo Cantone? Due ipotesi: rivoluzione o abolizione

DOPO CANTONE L'ANAC POTREBBE CAMBIARE VOLTO

Se non è prima, sarà poi. Ma in ogni caso nel giro di qualche tempo Raffaele Cantone lascerà la guida dell'Anac. Non si dimette, come da lui stesso affermato dopo le indiscrezioni di ieri mattina, ma ha comunque inoltrato domanda al Csm per il collocamento in tre diverse procure. Una mossa che non lascerà inalterato l'Anac. Cantone è infatti il "papà" dell'Autorità Anticorruzione, creata per essere diretta da lui durante il governo Renzi. Il lavoro svolto da Cantone, magistrato con una lunga e importante carriera in materia di anticorruzione e contrasto alla criminalità organizzata, non è però sempre piaciuto a tutti. C'è chi ha criticato, a più riprese, l'attività dell'authhority. Uno di questi è Piercamillo Davigo, il quale in passato ha messo in dubbio l'effettiva utilità dell'Anac. Tesi sostenuta anche da altri che si sono spinti a proporne l'abolizione.

TRA LE IPOTESI DAVIGO NUOVO PRESIDENTE, NON ESCLUSA L'ABOLIZIONE

Ora si inizia a ragionare sul futuro dell'Anac. La sensazione, parlando anche con membri della maggioranza e del team di governo, è che quando l'addio di Cantone si concretizzerà l'Anac non resterà così com'è. Le idee sono due. La prima è quella di un profondo cambiamento dell'Authority e delle sue funzioni e competenze (accompagnato da un nuovo codice degli appalti). Ecco allora che in questo caso c'è già chi sussurra il nome di Davigo, nome politicamente non organico a nessun partito ma molto apprezzato dal M5s, che potrebbe diventare il grande riformatore dell'Anac. Ma per ora è solo un'ipotesi suggestiva, vista anche la posizione dello stesso Davigo sull'utilità dell'Anac. La seconda ipotesi, che da fonti di governo non viene esclusa come dimostra l'intervista di Affaritaliani.it al sottosegretario alla Pubblica Amministrazione Mattia Fantinati, potrebbe addirittura essere quella della sua abolizione. Una cosa è certa: dopo Cantone l'Anac non sarà più la stessa.