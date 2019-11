Ascolti Tv: Adrian, Eurogames, Morandi... il prime time di Canale 5 fa flop

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di questa prima parte della stagione televisiva vedono, in prima serata, una prevalenza quasi assoluta di Rai1 su Canale 5, che ha inanellato una serie di flop piuttosto clamorosi. La coppia formata da Ilary Blasi e Alvin ha visto la trasmissione Eurogames precipitare settimanalmente fino a chiudere con un imbarazzante 8.9% di share in prima serata, più che doppiata da Daniele Liotti con Un Passo dal Cielo, che sta facendo a pezzettini anche il redivivo Adrian di Adriano Celentano, il quale fa fiasco sia con il live show sia con la serie animata (già massacrata nella stagione invernale e conseguentemente interrotta).

Amici Celebrities di Maria De Filippi è stato battuto, il sabato sera, da Ulisse - Il Piacere della Scoperta, e - trasferito al mercoledì sera - ha visto la nuova conduttrice Michelle Hunziker perdere terreno chiudendo con un magro 15.8% di share (ascolti ben lontani da quelli cui è abituata la Fascino PGT della De Filippi).

E che dire della fiction L'Isola di Pietro 3 interpretata da Gianni Morandi, bastonata settimanalmente da Carlo Conti con il suo Tale e Quale Show? Un'altra fiction in prime time, La Caccia 2, è partita domenica scorsa con un deludente 11.7% e Oltre La Soglia, il mercoledì sera, è precipitata al 9.2% di share. Fatta eccezione per il sabato sera, quando spopola Tú Sí Que Vales, e per il lunedì con Barbara D'Urso che regge al colpo della "Corazzata Montalbano" con risultati come da aspettative, l'Ammiraglia Mediaset racimola magrissimi risultati in prime time con i nuovi programmi varati in questa prima parte di stagione.

Senz'altro Canale 5 si riconsola nel daytime feriale, battendo sonoramente Rai1 da mezzogiorno fino alla fascia preserale (quando Flavio Insinna riprende in mano la situazione e fa risalire la Prima Rete dal baratro portandola oltre il 24% di share), ma nel dì di festa la rete leader del Biscione soccombe per tutta la mattinata e parte del pomeriggio contro UnoMattina in Famiglia con Monica Setta e Tiberio Timperi, Linea Verde con Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli e Domenica In condotto da Mara Venier. Insomma, se Rai1 piange (nelle ore diurne feriali), Canale 5 certo non ha nulla da ridere. Anzi.