Ascolti Tv Auditel: quasi 8,5 mln per Polonia-Italia. Giletti regge il colpo

Gli ascolti Tv e i dati Auditel del prime time di domenica 14 ottobre 2018 vedono un mutamento nei contendenti. Rinviati a lunedì 15 ottobre Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa per lasciare posto su Rai1 alla Uefa Nations League con la partita di calcio Polonia-Italia, Massimo Giletti con il suo Non è l'Arena su La7 si è dovuto confrontare con un avversario diverso rispetto al solito: il calcio.

Il giornalista, ha deciso quindi di dedicare la puntata alle "donne", partendo dal presupposto di un minore interesse per il football e per monetizzare al massimo gli ascolti. Scommessa vinta o persa?

Vediamo i dati: la Nazionale di calcio ha conquistato 8.465.000 spettatori pari al 33.7% di share, mentre Non è l'arena ha raccolto 1.174.000 spettatori con il 6,3% di share. Si può dire che, rispetto alla scorsa settimana nella quale contro Che tempo che fa aveva raccolto 1.164.000 spettatori con il 6.5%, Giletti non ha perso troppo terreno.

Certo, a conti fatti, per il giornalista piemontese, Fazio sembrerebbe un avversario temibile quanto il calcio stesso. Si tratterà ora di vedere le dinamiche che si instaureranno la prossima settimana, quando su Canale 5 - archiviato il flop colossale della fiction Victoria che non ha superato il 7% di share - arriverà Gianni Morandi con il sequel della fiction L'Isola di Pietro, che l'anno scorso fece vedere i sorci verdi a Fazio e Giletti. Riuscirà Non è l'Arena a resistere ai colpi di Che tempo che fa e della fortunatissima serie di Canale 5 che quest'anno avrà anche fra gli attori Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis?