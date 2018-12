Ascolti Tv Auditel: Ultimo 5 supera Sanremo Giovani, Bova batte Baudo-Rovazzi

RAOUL BOVA BATTE PIPPO BAUDO E FABIO ROVAZZI

ULTIMO 5 SUPERA SANREMO GIOVANI

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 20 dicembre 2018 vedono Sanremo Giovani conquistare 2.428.000 spettatori pari al 13.1% di share, superato da Canale 5 con Ultimo 5 – Caccia ai Narcos che ha raccolto davanti al video 3.334.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Rai2 Saving Mr Banks ha convinto 1.531.000 spettatori pari al 7.1% di share, superando Italia 1 con Fausto & Furio – Nun potemo perde e i suoi 1.087.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Dio esiste e vive a Bruxelles ha radunato 1.023.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%, mentre su Rete4 la prima puntata del programma di divulgazione scientifica Freedom – Oltre il Confine con Roberto Giacobbo totalizza 1.237.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 la maratona di episodi di Body of Proof ha raccolto 540.000 spettatori con uno share del 3%, mentre su Tv8 il film Ben Hur ha totalizzato 474.000 spettatori con il 2.2%. Male sul Nove I Grandi Papi dedicato a Joseph Ratzinger che ha raccolto 236.000 spettatori con l’1%.

La situazione in prime time appare dunque piuttosto mutata rispetto a sette giorni fa. Piazza Pulita su La7 è in pausa natalizia, W l'Italia - Oggi e Domani su Rete4 ha lasciato il posto al debutto del nuovo programma di Roberto Giacobbo dal titolo Freedom - Oltre il Confine, su Rai1 è andata in onda la serata speciale Sanremo Giovani condotta da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, e su Canale 5 la seconda e ultima puntata della serie televisiva con protagonista Raoul Bova Ultimo 5 - Caccia ai Narcos, che ha vinto la serata.