Ascolti Tv: Cenerentola rovina la festa alla Hunziker, flop Geppi Cucciari

Michelle Hunziker , All Together Now su Canale 5

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 26 dicembre 2019, in prima serata, vedono un palinsesto più o meno tutto declinato in stile natalizio. Su Rai1 il film Disney Cenerentola di Kenneth Branagh con Lily James, Richard Madden, Cate Blanchett e Helena Bonham-Carter, su Rai2 il film di animazione Ratatouille e su Rai3 il film La soffiatrice di vetro. Su Rete4 il film dei Legnanesi Non è Natale senza panettone e su Canale 5 la semifinale del talent All Together Now condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Su Italia1 il film Allegiant e su La7 i Gazzetta Sports Awards 2019 con Geppi Cucciari. Su Tv8 un altro film, Un Natale con i fiocchi con Alessandro Gassmann e sul Nove il docu-film Michelangelo - Vita di un Genio.

Su Rai1 Cenerentola spopola con 4.329.000 spettatori (20.1% di share), radendo al suolo su Canale 5 All Together Now che si ferma a 2.143.000 spettatori (12%). Su Rai2 Ratatouille conquista 1.657.000 spettatori (7.5%), battendo su Italia 1 The Divergent Series: Allegiant che convince 845.000 spettatori (4%), superato anche da Rai3 con La Soffiatrice di Vetro e i suoi 1.513.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 bene Non è Natale senza Panettone con 1.236.000 spettatori e il 5.9% di share, mentre su La7 i Gazzetta Sports – Awards 2019 si fermano a soli 394.000 spettatori con uno share dell’1.9%. Su TV8 Un Natale con i fiocchi totalizza 464.000 spettatori con il 2.1% e sul Nove Michelangelo – Vita di un Genio segna 342.000 spettatori (1.7%).

Da segnalare, sul canale 20 di Mediaset, il film Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re che conquista 523.000 spettatori con il 3.5% di share.