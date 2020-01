Ascolti Tv, Craxi batte Salvini e le Sardine. Boom Porta a Porta su Hammamet

Porta a Porta su Bettino Craxi e Hammamet spopola in seconda serata su Rai1 battendo Piazza Pulita e Dritto e Rovescio

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 9 gennaio 2020 hanno visto un peculiare scontro televisivo, che sarebbe piaciuto tantissimo a Robert Zemeckis regista di Ritorno al Futuro. Tre talk show politici in onda e tre leader politici, il leghista Matteo Salvini da Paolo Del Debbio su Rete4 nel salotto di Dritto e Rovescio, la "sardina" Mattia Santori novello trascinatore di folle a Piazza Pulita da Corrado Formigli su La7 e, a Porta a Porta in seconda serata su Rai1, Bettino Craxi, scomparso il 19 gennaio 2000 e tornato oggi prepotentemente in auge grazie al film di Gianni Amelio Hammamet attualmente nei cinema.

Bruno Vespa ha dedicato al ventennio dalla scomparsa del leader socialista una ricca puntata del suo talk show, con ospiti la figlia di Bettino, Stefania Craxi, Piero Fassino, il protagonista del film Pierfrancesco Favino, l'ex braccio destro di Craxi Claudio Martelli, l'ex ministro democristiano Vincenzo Scotti, Fabrizio Cicchitto.

Ed è stato proprio Bettino Craxi, come per un paradosso temporale, a vincere la disfida tra leader, facendo ottenere a Bruno Vespa 1.400.000 spettatori con il 16.45% di share a tarda sera, mentre Paolo Del Debbio con Matteo Salvini si è dovuto accontentare di una media di 1.071.000 con il 5.6% di share e Corrado Formigli con Mattia Santori di 926.000 spettatori con il 4.7%.