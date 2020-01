Ascolti Tv, flop Balivo: omaggio a Craxi (in conflitto d'interessi) non aiuta

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 21 gennaio 2020, in fascia pomeridiana, vedono Caterina Balivo e il suo Vieni da me su Rai1 arrancare a 1.797.000 spettatori con un magro 12.5% di share. L'ospitata di Stefania Craxi (clicca qui per leggere) per presentare il libro del padre Bettino Parigi-Hammamet non ha portato fortuna alla conduttrice, in una puntata per giunta ammantata dai colori del conflitto d'interessi.

Il programma è infatti prodotto da Banijay, il cui CEO è Marco Bassetti, marito di Stefania e genero di Bettino Craxi, e la capostruttura Raffaella Sallustio proviene da Endemol, sempre di proprietà di Banijay. Non esattamente di buon gusto l'invito alla senatrice Craxi, dunque, e per giunta neanche di grande appeal sul pubblico visti i dati Auditel. Ma a tali cifre la Balivo, in questa stagione, è del resto abituata. Dopo due settimane natalizie (senza concorrenza) in cui gli ascolti erano cresciuti lievemente, si è tornati ai consueti - non esattamente gratificanti - risultati.

Andata decisamente meglio l'ospitata di Bobo Craxi nel programma di Michele Guardì I Fatti Vostri, nella fascia di mezzogiorno su Rai2, facendo guadagnare (non in conflitto d'interessi) alla seconda parte della trasmissione un'ottima media di 1.004.000 spettatori con il 9% di share.