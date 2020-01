Ascolti Tv: Juve sfiora i 5 mln, Grande Fratello stabile, Sciarelli sul podio

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 15 gennaio 2020, in prima serata, vedono su Rai1 la partita di calcio Juventus-Udinese (finita 4-0) valevole per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia contrastare la terza puntata del Grande Fratello Vip 4 condotto da Alfonso Signorini con gli opinionisti Pupo e Wanda Nara. Argomento clou della puntata la squalifica di Salvo Veneziano per le frasi sessiste su Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. Fra gli altri programmi, su Rai2 la replica degli episodi 3 e 4 della fiction L'Amica Geniale e su Rai3 Chi l'ha visto? condotto da Federica Sciarelli. Nonché il debutto in chiaro, su Tv8, della quinta edizione di Italia's Got Talent condotto da Lodovica Comello.

Su Rai1 Juventus-Udinese conquista 4.731.000 spettatori (18.2% di share), mentre su Canale 5 il Grande Fratello Vip si assesta a 3.402.000 spettatori (20.2%). Al debutto, il Gf Vip 4 aveva conquistato 3.405.000 spettatori con il 20.15% di share mentre la seconda puntata, in contrapposizione con Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci su Rai1, era calata a 2.922.000 con il 16.76%.

Bene su Rai2 la replica de L’Amica Geniale con 1.713.000 spettatori (7.1% di share.), che batte su Italia 1 Transformers 4: L’Era dell’Estinzione con i suoi 1.073.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? sale sul podio con 1.903.000 spettatori (8.8%). Su Rete4 il film Inside Man raduna invece 944.000 spettatori con il 4.3% di share. Su TV8 Italia’s Got Talent totalizza invece il 6% con 1.367.000 spettatori.