Ascolti tv, le sciocchezze della Gruber

Ma la Gruber ha il diritto, nel suo tribunale serale di interrompere un ospite dicendo: "Non dica sciocchezze". E' giornalisticamente corretta un'interiezione cosi sgarbata, rivolta tra l'altro a una politica solitamente seria e competente come Giorgia Meloni, non certo una cazzara, trattata come neanche una colf?

La leader di Fratelli d'Italia ha obiettato con garbo e signorilità, ma forse doveva alzarsi e andarsene, rifiutandosi di dare spiegazioni all'ex conduttrice Rai famosa per le pashmine e al noto Severgnini che al magazine del Corriere 7 ricordano per la sua breve e disastrosa parentesi da tonitruante direttore.

Due signori insomma che quanto a sciocchezze...