Ascolti Tv Sanremo: L'ex direttrice di Rai1 muove guerra legale contro la Rai

Sul successo del Festival di Sanremo 2020 si allunga l'ombra dell'ex direttrice Teresa De Santis e della sua azione legale contro l'Azienda. E la funzionaria non si arresterà qui.

Gli ascolti Tv e i dati Auditel del Festival di Sanremo vedono un grande successo di share per la kermesse canora e per il suo conduttore Amadeus. Scelto dall'ex direttrice di Rai1 Teresa De Santis, sostituita da Stefano Coletta, per volere dell'Amministratore Delegato Fabrizio Salini, a sole tre settimane dall'inizio della manifestazione.

Alla De Santis non è andata giù, com'è ovvio, e - appellandosi a "dati di ascolto in crescita durante la sua gestione", come noi avevamo anticipato anzitempo - ha dato mandato ai suoi legali di fare ricorso contro la Rai e di "tutelarla nelle sedi competenti in relazione alla rimozione dall'incarico di Direttore di Rai1, avvenuta senza alcuna motivazione e a pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo da lei realizzato, che sta ottenendo ascolti record, in linea con i successi di ascolto e di critica della Rete ottenuti durante la sua direzione".

Da fonti di Viale Mazzini, apprendiamo per giunta in esclusiva che il ricorso contro la Rai è soltanto il primo di una serie di procedimenti legali che Teresa De Santis ha in mente di intraprendere contro l'azienda del Servizio Pubblico Radiotelevisivo. C'è possibilità che adisca le vie legali anche contro l'Amministratore Delegato Fabrizio Salini che l'ha destituita dall'incarico? Vi terremo informati.