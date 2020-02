Asconauto continua la crescita con un volume d’affari di oltre 697 milioni

Asconauto, l’associazione dei consorzi concessionari autoveicoli, conferma il suo trend positivo e chiude il 2019 con un volume d’affari di oltre 697 milioni di euro, facendo registrare un +6,4% rispetto all’anno precedente. 23 Consorzi, 931 concessionarie auto e 1.760 sedi operative con magazzini ricambi, per un totale di 92 marchi rappresentati, 21.351 autoriparatori dislocati in 88 province e 17 Regioni: queste le cifre che sono significative dello sviluppo della rete nel presidiare il territorio in modo capillare.

Asconauto costituisce una sorta di snodo centrale dei rapporti imprenditoriali tra chi vende automobili e chi si prende cura della vettura nella fase post-vendita, come officine, elettrauto e carrozzieri. Ed è diventata una protagonista del settore automotive, visto che più del 60% delle concessionarie operative nel nostro Paese è ormai entrata a farne parte. I ricambi originali distribuiti dalla rete associativa hanno un valore netto che è superiore ai 5 miliardi di euro. E la rete incassi, messa a punto e realizzata dall’associazione, garantisce al sistema una soglia d’insolvenza nella riscossione delle fatture che è prossima allo zero. “Garantirsi credibilità, riconoscibilità e crescita costante, in un mercato domestico sempre più competitivo, complesso e impegnativo da interpretare, data la rivoluzione in corso, è davvero difficile - spiega Fabrizio Guidi, presidente di Asconauto -. Ancora più difficoltoso risulta riuscire a identificare nuovi percorsi e orientamenti efficaci nel proprio business”. “La nostra crescita economica è restata costante, malgrado l’aggravarsi della congiuntura negativa del mercato e conferma il valore di entrare a fare parte della nostra rete associativa - ha aggiunto Guidi -. Un efficace e capillare presidio nel mercato domestico attraverso il ricambio originale è la chiave di volta del nostro sviluppo e del nostro positivo processo di crescita e la nostra squadra affronta con fiducia anche le sfide che ci attendono nel 2020, all’apertura della seconda decade”.