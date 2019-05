Assemblea Confindustria, Boccia: più crescita, meno debito ed Europa coesa

Tra i 2.500 ospiti dell’Assemblea Generale di Confindustria anche tanti politici: da Mattarella a Conte, da Di Maio a Zingaretti. Assente Salvini. In platea banchieri, imprenditori e industriali tutti concordi sul bisogno di risposte dalla politica per recuperare la competitività delle imprese sul piano internazionale.

Nella cornice dell’auditorium Parco della Musica di Roma, ad aprire l’Assemblea il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Di fronte a una platea di 2.500 invitati, il numero uno di Confindustria ha insistito sulla necessità di votare per un’Europa più coesa con l’Italia protagonista. In prima fila il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto da un lunghissimo applauso, il premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio.

VIDEO - Assemblea generale Confindustria, Roma 2019: Relazione del Presidente Boccia

Il focus di Boccia è andato all’idea di futuro, a partire da un presente in cui l’Italia è la seconda manifattura in Europa, un elemento di cui andare orgogliosi e dal quale ripartire per crescere, con al centro il lavoro e i giovani. “L’Italia non deve rassegnarsi al declino ma recuperare lo spirito del dopoguerra e, con un cambio di marcia, lavorare unito per la ripresa con tre obiettivi: più crescita, più lavoro e meno debito”. Alla vigilia delle elezioni europee il Presidente di Confindustria ha dunque lanciato dal palco e dai microfoni di Affaritaliani.it un appello alla politica italiana: “Abbiamo lanciato una sfida alla politica per recuperare il divario tra il presentismo e le strategie di lungo termine. Dobbiamo cominciare a ragionare su cosa deve essere il Paese tra 20 anni e a costruire delle politiche che possano portare a quell’idea. Al centro di tali strategie la centralità del lavoro e l’idea di sacrificio”. È un invito quello del Presidente Boccia a essere realistici e pragmatici: “Dobbiamo fare i conti con il debito pubblico e le scarse risorse che abbiamo. In base a ciò pensare alla prossima legge di bilancio”. Ultimo elemento imprescindibile per Boccia l’Europa: “Da riformare come luogo ideale in cui costruire una sfida con Cina e Usa. Da soli non ce la faremo in Europa e non ce la faremo nemmeno nel Paese. È finita l’epoca dell’autosufficienza delle imprese e necessario è il confronto con la politica per arrivare a quella crescita che rende possibile l’abbattimento dei divari socio-economici”.

VIDEO - Assemblea Confindustria - Boccia: "Appello alla politica per guardare al futuro"

Dal palco Conte ha spiegato la definizione di crescita del Governo quale “un mezzo, e non un fine, per migliorare la qualità della vita di ciascuno”. “La crescita”, ha proseguito il Premier, “è quella che punta alla qualità dei prodotti e a processi sostenibili”. Perché avvenga lo stesso ha rivolto un appello agli imprenditori di questo Paese: “Mi rifaccio al principio della doppia responsabilità per l’imprenditore, una nei confronti della produttività dell’impresa e una verso tutti gli altri stakeholder (fornitori, comunità, ecc.). Nella mia visione la crescita è il mezzo in vista di un nuovo umanesimo che dia valore alla dignità dell’uomo e del lavoratore, che riconosca i diritti della persona ma anche i suoi sogni, come quelli di tanti ragazzi che non trovano occupazione”. Sulle misure sociali del Governo, Conte ha poi concluso: “Sono state fatte per recuperare la fiducia dei cittadini nella politica perché per noi la fiducia è alla base della creazione di un contesto favorevole al prosperare delle imprese”.

Luigi Di Maio, dopo aver ascoltato le parole di Boccia, si è reso disponibile per mettere a punto una cabina di regia con la Confindustria sul tema crescita: “Se siamo qui è per fare sistema e dare un futuro da leader al Paese”. A proposito della riduzione del debito pubblico di Maio ha commentato che questa dovrà “avvenire attraverso gli investimenti e non con i tagli”. Quanto alle imminenti elezioni europee e al futuro dell’Unione il vice premier ha scongiurato un ritorno al protezionismo: “Quello che chiediamo all'Unione europea è una spinta all'apertura del mercato equa e condivisa. In questa direzione è necessario salario minimo europeo. La tutela dell'interesse nazionale passa attraverso la costruzione di un interesse europeo".

Assemblea Confindustria 2019: la parola alle imprese

Luigi Abete, Presidente BNL: “Occorre mantenersi dentro ai parametri condivisi a livello europeo sul rapporto deficit-debito. Più attenzione alla dinamica sociale perché dobbiamo ricordarci che nei paesi moderni lo stato funziona se c’è una cultura inclusiva e non se c’è separazione”.

Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo: “La chiave della competitività è la qualità del capitale umano. Bisogna investire sulle persone, lo devono fare le imprese ma anche la PA. L’Europa ci deve aiutare soprattutto nel promuovere gli investimenti e le relazioni internazionali”.

Gabriele Galateri di Genola, Presidente Assicurazioni Generali: “C’è una parte importante dell’industria italiana che è competitiva ma occorrono riforme per mantenerla tale. L’Europa deve rafforzarsi e trasformarsi; ciò è determinante per il nostro futuro”.

Raffaele Jerusalmi, AD Borsa Italiana: “Alla politica chiediamo quelle riforme fondamentali per la crescita del Paese, più azione e meno litigiosità. Il mercato dei capitali può contribuire nei momenti di difficoltà e contiamo che il Governo ne aiuti lo sviluppo”.

Emma Marcegaglia, Presidente Eni: “Per competere serve molta ricerca e innovazione, riduzione del costo del lavoro, molte infrastrutture sia materiali che immateriali. Si rende necessario adottare una visione di lungo termine per poter competere con Cina e Stati Uniti”.

Gianfranco Battisti, AF FS Italiane:” Competere significa investire in tecnologia e innovazione. Abbiamo bisogno di certezza e stabilità delle regole e sostegno alle imprese: questo il nostro appello alla politica”.

Fulvio Conti, Presidente Telecom Italia: “Concordo con Boccia sul bisogno di investire nell’industria che è fonte di rilancio della nostra economia. Alla politica chiedo che consentano di ridurre il costo del lavoro per dare e noi la possibilità di investire”.

Francesco Caio, Presidente Saipem: “La tecnologia digitale sta diventando un elemento cruciale per competere. Vanno ammodernate le infrastrutture a livello italiano, europeo e forse mondiale, non solo quelle materiali ma anche quelle immateriali”.

Alberto Bombassei, Presidente Brembo: “Non si tratta di competere tra Paesi ma come continente. È determinante che alle prossime elezioni vinca l’Europa, non mi interessa il partito ma tengo per l’Europa”.

Giorgio Fossa, ex numero uno di Confindustria: “Per competere l’industria deve sviluppare tecnologie nuove. Al Governo chiediamo di non rimanere isolati per non nuocere alle nostre imprese”.

Antonio Patuelli, Presidente ABI: “La nostra idea è convergente a quella di Confindustria. Dobbiamo favorire la produzione e lo sviluppo per la ripresa della crescita e dell’occupazione”.

Carlo Cottarelli: “Bisogna abbattere gli impedimenti alla competitività, come la burocrazia e la tassazione. Per ridurre le tasse è altresì necessario trovare nuovi fonti di finanziamento nella lotta all’evasione fiscale e nella spending review”. Sullo spread in rialzo Cottarelli è pessimista: “Dalle mie previsioni contavo che iniziasse ad aumentare tra l’estate e l’autunno. Siamo ancora a livelli abbastanza sopportabili ma se partiamo già adesso, prima ancora che inizi la discussione sulla legge di bilancio, è un problema e ciò mi preoccupa”.

Mario Resca, Presidente Confimprese: “Siamo un grande Paese ma dobbiamo essere aiutati a fare di più dal sistema Italia e dobbiamo fare sistema per superare l’individualismo delle aziende ed essere attrattivi per l’estero”.

(Articolo in aggiornamento)