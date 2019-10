Assolombarda, all’Assemblea generale presenti Mattarella e Conte

Il Presidente della Repubblica è arrivato questa mattina al Teatro alla Scala di Milano per l'Assemblea generale di Assolombarda. Un lungo applauso è stato dedicato a Sergio Mattarella da tutta la platea. Presente anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che durante il suo saluto all’assemblea, si è rivolto al Presidente della Repubblica, riconoscendogli il suo “grande impegno per la solidità nazionale e la positività del rapporto con l’Europa”.

“Lei è stato un’ancora di salvezza per il mondo produttivo e lombardo” ha affermato il primo cittadino. Ma anche l’omaggio di Bonomi a Squinzi con il minuto di silenzio ad Assolombarda, “Un grande imprenditore". In teatro sono presenti anche il presidente del Senato Elisabetta Casellati, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico d'Incà, e i vice ministri Matteo Mauri, Antonio Misiani, Manlio di Stefano, e Ivan Scalfarotto. Presenti anche Carla Ruocco presidente della Commissione finanze della Camera e Claudio Borghi, presidente della Commissione Bilancio della Camera.

In sala anche il questore di Milano Sergio Braco e il pretto Renato Saccone. Nutrita la presenza, ma questo era nelle attese, di rappresentanti del mondo dell'economia: in sala Emma Marcegaglia, presidente Eni e past president di Confindustria, Giovanni Fosti, presidente di Cariplo, Stefania Bariatti, presidente di Mps, Letizia Moratti, presidente di Ubi Banca, Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio e l'economista Carlo Cottarelli.