Auto, crolla il mercato a gennaio: -7,5%

FCA chiude gennaio con quasi 39.800 immatricolazioni, al 24,1%. Gorlier dichiara: "l'azienda continua a privilegiare le vendite a privati". Fiat Chrysler Automobiles chiude gennaio con quasi 39.800 immatricolazioni e una quota del 24,1% del mercato. Lo rende noto Fca spiegando che Fiat Panda è l'auto più venduta in Italia con una quota nel segmento del 46,3%, seguita da Lancia Yspilon nella classifica generale e da Fiat 500 nel suo segmento. Lancia Ypsilon è leader nel segmento B aumentando le vendite del 55,4% e ottiene la miglior quota da aprile 2016. Alfa Romeo Stelvio è leader nel suo segmento con una quota del 13,4%. Fiat 500X, Jeep Renegade e Jeep Compass consolidano la loro presenza nella top 3 dei loro segmenti. Pietro Gorlier, Chief Operating Officer per la regione EMEA di Fca, nel commentare i dati di vendita di gennaio afferma che ''in un mercato in discesa Fca continua a privilegiare le vendite a privati, dove aumentiamo le nostre immatricolazioni del 16%, ben oltre l'andamento del mercato. Con soddisfazione vediamo Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Alfa Romeo Stelvio in testa nelle vendite dei loro segmenti'' conclude.

In dettaglio, l'analisi delle immatricolazioni di gennaio evidenzia cali a doppia cifra per diversi marchi, a iniziare dal leader Fiat che ha immatricolato 24.445 vetture con un calo del 29,2% sullo stesso mese del 2018 e una quota di mercato scesa al 14,83% dal 19,36% di un anno fa. Forte calo anche per Alfa Romeo che perde il 45,35% con 2.473 auto vendute, mentre - dopo una lunga corsa - frena anche Jeep, -16,14% a 6.249 unità. Segno meno anche per Renault (-13,78% e 8.213 unità) Ford (-11,19% e 11.152 vetture), Nissan (-36,48%) e Audi (-37,27%). In crescita, invece, Volkswagen, +10,59% e 14.865 vetture immatricolate, con una quota salita in un anno dal 7,54% al 9,02%, Dacia (+25,72%), Opel (+10,48%) e Volvo (+54,35%). Spicca infine il +55,36% di Lancia, che - nonostante abbia da tempo un solo modello in gamma - è riuscita a immatricolare a gennaio 6.606 unità.