Autogrill nomina Camillo Rossotto Direttore Generale Corporate

È Camillo Rossotto la persona scelta per ricoprire il nuovo ruolo di Direttore Generale Corporate.

A Rossotto faranno capo l’amministrazione, la finanza, il controllo e i business services di Gruppo e lavorerà a stretto contatto con l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Autogrill S.p.A. Gianmario Tondato Da Ruos.

Lunedì 12 novembre l’Amministratore Delegato proporrà all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società la nomina di Camillo Rossotto quale Direttore Generale Corporate di Autogrill S.p.A. e la sua designazione quale Amministratore Unico di Autogrill Advanced Business Service S.p.A., società specializzata nei servizi di supporto al business del Gruppo.

Il manager vanta una lunga e significativa esperienza sia a livello internazionale sia nel food & beverage. Classe 1962, torinese con una laurea in Scienze Politiche all’Università di Torino e MBA alla New York University, Stern School of Business, Rossotto ha lavorato in Barilla come Direttore Finanziario, nel gruppo FCA come Direttore Finanziario di Fiat Auto e poi CFO di CNH Global NV con base a Chicago, e quindi in Rai come CFO, dove ha gestito il processo di quotazione di Rai Way, società di cui è stato Presidente. Dal gennaio 2016 Rossotto ha ricoperto il ruolo di CFO di Lavazza.

L’ingresso di Rossotto rappresenterà un ulteriore tassello del percorso di rafforzamento manageriale del Gruppo.