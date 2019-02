Bacche di Goji, Altroconsumo: ritirate confezioni per presenza di pesticidi

Allarme Altronconsumo, bacche di Goji e cibo contaminato: ritirare alcune confezioni per livelli di pestici oltre i limiti

Altroconsumo conferma il ritiro dal mercato di alcuni prodotti contenenti bacche di Goji per la presenza di pesticidi oltre il limite consentito dalla legge. L’azienda coinvolta nel provvedimento è il produttore Abbasciano Snc. Gli articoli richiamati, che presentavano elevate concentrazioni di prodotti fitosanitari per l’eliminazione dei parassiti, sono le confezioni di Bacche di Goji da 125 grammi e Saltamix con Goji da 150 grammi prodotte nello stabilimento di via otto marzo 4, cap. 38121 Trento.

Bacche di Goji, cibo contaminato: le specifiche dei prodotti ritirati per pesticidi

Bacche di Goji di Abbasciano Snc

Peso: 125 grammi

Lotto: 27878-319; 27934-326; 28249-009; 28390-030.

Scadenza: 05/2019; 07/2019.

Saltamix con Goji di Abbasciano Snc

Peso: 150 grammi

Lotto: 28164-353

Scadenza: 04/2019.

Bacche goji controindicazioni, Altroconsumo: cosa fare con il cibo contaminato

Il produttore specifica che i prodotti ritirati dal mercato sono solamente quelli con la scadenza sopraindicata. Altroconsumo nel caso si abbia in dispensa una confezione di bacche di Goji soggette al richiamo da parte di Abbasciano Snc consiglia di non consumarla e di riportarla nel punto vendita in cui si è effettuato l’acquisto.