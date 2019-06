BANANA TAKE OFF: PER ELIMINARE IL ROTOLINO DI GRASSO NEL SOTTO GLUTEO

Il banana roll è una delle più comuni aree di cellulite da trattare: spesso può essere percepito come una condizione di grasso ma non è sempre così.

Ridurre questo grasso localizzato dalla coscia è importante non solo per ragioni antiestetiche ma anche perché di solito se in eccesso può compromettere la circolazione.

Ma da cosa è dovuto il banana roll?

Come dicevo prima, una delle cause è il grasso dovuto al fatto che il gluteo quando troppo grosso e pesante determina una piega che non è grasso ne ritenzione idrica; altre volte invece sono dei veri e propri rotolini dati da un accumulo di cellulite depositato nel sotto gluteo.

Il terzo motivo potrebbe essere dovuto dall’età, dal dimagrimento improvviso o dalla poca elasticità dovuta a carenze di collagene e fibre elastiche che determinano lo scivolamento del grasso nel sotto gluteo.

Per distinguere questa lassità dal grasso localizzato nel sotto gluteo, si deve semplicemente chiedere al paziente di piegarsi in avanti.

Se la piega scompare è lassità, se invece l’accumulo di grasso rimane, in questo caso bisogna alleggerire la coscia per ridurlo.

Come far scomparire il rotolo?

Oggi esiste una tecnica che ha il nome dello stesso banana roll, si chiama BANANA TAKE OFF e arriva dagli Stati Uniti.

In cosa consiste?

Nel trattare questa zona con radiofrequenza a micro aghi di ultima generazione che permettono in tutti i casi, sia che questo accumulo sia dovuto a cellulite che a liquidi stagnanti che lassità cutanea di eliminarlo totalmente.

Come?

In modo non chirurgico.

Il paziente viene posto a pancia in giù quindi o tramite anestetico topico o tramite iniezioni si anestetizza la parte.

Successivamente con il manipolo si agisce in questa regione tramite dei micro aghi differenti a seconda del problema da risolvere.

Se si tratta di grasso bisognerà usare aghi più lunghi per sciogliere l’adipe, se invece si tratta di liquido in eccesso o lassità, gli aghi devono essere più corti per vaporizzare l’acqua in questa zona.

Il risultato?

Non solo l’eliminazione dell’antiestetico rotolino ma anche il lifting vero e proprio della coscia in quanto il calore permette una vera e propria riduzione del collagene per cui la pelle appare stirata e ringiovanita.