Belen De Martino in Tribunale. De Martino paga Belen. E Belen? Foto sperNuda

Belen prende ben 1.000 euro al mese da De Martino per il figlio Santiago, accordo in Tribunale. Ma sarà davvero finita la telenovela di Belen e De Martino? C'è chi dice che lui sia ancora innamorato di lei. Belen e De Martino si sono incontrati per pochi minuti in un'aula del Tribunale di Milano per formalizzare la loro separazione.

Belen e De Martino, accompagnati dagli avvocati, hanno raggiunto un accordo. De Martino verserà mille euro al mese per il mantenimento di Santiago che resterà a vivere a Milano con Belen. Per Belen niente alimenti però.