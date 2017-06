Belen umiliata. Belen umiliata si infuria e dà calci nei testicoli nuda. Foto

Belen umiliata. Umiliazione per Belen Rodriguez. L’episodio riguarda una battuta poco felice fatta dall’imitatrice Virginia Raffaele che proprio non è andata giù a Belen. Ecco la battuta di Virginia Raffaele su Belen Rodriguez

Virginia Raffaele è, infatti, presentatrice, per la prima volta in assoluto, di un programma in onda sulla RAI intitolato: “Facciamo che io ero”.

In una precedente puntata, mentre la conduttrice era intenta ad imitare Belen, riferendosi ad un ospite disse: “Sei diventata famosa anche senza aver fatto filmati per adulti online?”. La frase è stata un chiaro riferimento a quel filmato di cui, qualche anno fa, fu protagonista proprio la Rodriguez. L’estrema sofferenza provata da Belen in quella circostanza l’ha portata a reputare l’imitazione di Virginia Raffaele fortemente umiliante e fuori luogo, al punto che è andata su tutte le furie.

Pare che Belen volesse dare calci nei testicoli come reazione, ma Virginia Raffaele è donna. Fa niente, Belen umiliata voleva dare calci nei testicoli.