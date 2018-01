Bimbo ucciso da batterio mangiacarne. Cade dalla bici e muore dopo 1 settimana

Batterio mangiacarne uccide bimbo: la tragedia in America

Il piccolo Liam Flanagan, di soli 8 anni, stava facendo un giretto vicino casa con la sua bella bicicletta, quando improvvisamente è caduto, ferendosi ad una coscia con il manubrio della bicicletta.

La mamma lo ha subito portato al Pronto Soccorso, dove i medici hanno prontamente provveduto a curare il bimbo, ricucendo il taglio con 7 punti, per poi mandarlo subito a casa. In effetti sembrava una ferita come tante altre, di quelle che i bambini della sua età si procurano in continuazione.

Ma qualcosa è andato storto. Dopo alcuni giorni, Liam ha iniziato a lamentarsi di forti dolori e la ferita ha assunto un colore rosso-violaceo e si è gonfiata in modo preoccupante. I genitori lo hanno riportato in ospedale, dove è stata dichiarata la diagnosi infausta: fascite necrotizzante, malattia letale nel 30% dei casi.

Il bambino è stato sottoposto a 4 interventi, dove gli sono stati imputati anche il braccio e la gamba destri, ma purtroppo si sono rivelati inutili. Liam è morto perché l’infezione era troppo aggressiva e i medici non hanno saputo come fermarla in tempo.

Bimbo ucciso da batterio mangiacarne: ecco cosa provocano. I sintomi

Questa malattia potenzialmente letale è causata da batteri denominati “mangiacarne”, in quanto causano la distruzione e la successiva necrotizzazione dei tessuti mediante il rilascio di alcune tossine. Nonostante la malattia sia abbastanza rara, essa si sviluppa in modo rapido provocando dolori atroci, vescicole su tutto il corpo, choc settico e nel 25-30% dei casi può causare la morte.