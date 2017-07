Avanti, chi non voleva che Renzi non mollasse?

Visto che Matteo Renzi ha mandato in anteprima un capitolo del suo libro a tutti i giornali cartacei, ma niente a noi dell'online, sono andato a comprarmelo (con lo sconto in quanto tesserato Feltrinelli) e lo leggerò in vacanza.

Intanto, sfogliandolo, trovo una dedica molto enigmatica e poco comprensibile: "A chi mi ha permesso di non mollare".

Poffarbacco, chi gli ha permesso di non mollare? E se c'è qualcuno che gli ha permesso di non mollare, evidentemente qualcuno gli impediva di non mollare, ossia spingeva perché mollasse? E Renzi, per non mollare, aveva bisogno del permesso di qualcuno? E in tal caso di chi?