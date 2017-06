Ballottaggi, Berlusconi vince ai punti ma perde per strada Renzi

Silvio malato, la Ciociaria prega

Ballottaggi Comunali 2017: Silvio Berlusconi vince suo malgrado ai punti ma perde per strada la sua strategia del patto del Nazareno, vista la sconfitta di Matteo Renzi.

Dovrà dunque il leader di Forza Italia interrompere la sua convergenza verso il centro dove sperava di incrociare la medesima convergenza del segretario del Pd.

Ognuno a casa sua, uno a fare la destra, l'altro a fare la sinistra.

Basta con gli inciuci e le intese sottobanco. I due poli torneranno a fronteggiarsi e a suonarsele, contrapponendo radicalmente ricette, programmi, valori e visioni del mondo, nel più puro dei sistemi maggioritari e dell'alternanza (Grillo e il suo movimento perdono la spinta propulsiva e mostrano di non riuscire a consolidare un terzo polo).

Cambia tutto, dunque, nelle indicazioni del popolo italiano. E partono regolamenti di conti dentro i due grandi partiti e dentro i due schieramenti, dove le ali dialoganti perdono a vantaggio delle ali più oltranziste e radicali. Ciao ciao proporzionale, o di qua o di là. E a Silvio non resta che il dialogo con Matteo, ma Salvini, non Renzi.