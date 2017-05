Boschi-Unicredit, Ghizzoni come Forrest Gump: sono un po' stanchino

Silenzio, silenzio, ha chiesto di parlare...il corteo sempre più numeroso di persone in marcia, in trepidante attesa del verbo si zittì e allora lui finalmente parlò e disse: "Sono stanchino".

Ricordate lo straordinario film di una ventina d'anni fa Forrest Gump? Ecco, coinvolto suo malgrado nello scandalo della settimana suscitato dal libro 'Poteri Forti' di de Bortoli, anche il banchiere Federico Ghizzoni, un po' stanchino per le pressioni subite (perfino una troupe televisiva nascosta nei cespugli della sua casa di campagna) ha infine parlato. Per dire?

Per dire in appena una quindicina di parole in un articolo di mezza pagina che "è normale che i politici parlino con i banchieri e i banchieri con i politici, lo ha detto anche Maria Elena Boschi. Specialmente quando ci sono situazioni di crisi".

Certamente studiata parola per parola, frutto probabile di complessi negoziati con i vertici attuali di Unicredit che hanno ora preso il posto di Ghizzoni e con la direzione del Corriere, la dichiarazione del manager emiliano è perfetta per dare ragione ai fans di De Bortoli ("di fatto è una conferma"), ma anche per non smentire la Boschi che, come si ricorda nell'articolo, da subito non aveva mai negato di aver parlato con Ghizzoni ma...: "Non ho mai chiesto all'ex ad di Unicredit Ghizzoni né ad altri, di acquistare Banca Etruria. Ho incontrato Ghizzoni ma anche tante altre personalità del mondo economico e del lavoro, ma non ho mai avanzato una richiesta di questo genere. Sfido chiunque e ovunque a dimostrare il contrario".

Dunque ognuno potrà pensare quel che vuole e ognuno potrà cantare vittoria grazie al capolavoro di equilibrismo retorico di Ghizzoni intermediato in esclusiva dal giornale-istituzione Corriere della Sera.

Verso il finale il giornalista Massaro, scapicollatosi sulla collina piacentina dove il banchiere trascorre nella villa di campagna i suoi week end, insoddisfatto dell'esclusiva in effetti un po' vuota e deluso dal non aver portato a casa la pistola fumante contro la ministra e contro il giglio magico, ci riprova a bruciapelo prima di congedarsi: "Dottor Ghizzoni, Maria Elena Boschi le ha chiesto di comprare l'Etruria? "Su questo l'ho detto, no comment". Così è se vi pare.

Con la speranza che in questa vaghezza diffusa di parole evanescenti, si metta una pietra sopra al giallo della settimana e, cogli auguri a Elisabetta Sgarbi e alla sua Nave di Teseo per lo straordinario lancio del libro, da domani si torni a parlare di cose serie.